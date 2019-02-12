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Гражданин Белоруссии получил ножевое ранение от собутыльника в Кашире
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Происшествия — 12 Февраля 2019, 13:51
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области 12 февраля 2019 года, что в городском округе Кашира местный житель ранил ножом гражданина Белоруссии 1997 года рождения, преступление совершено в ходе пьяной ссоры, пострадавшего госпитализировали, подозреваемый задержан.
Отмеяается, что 10 февраля в 22:40 в городе Кашира, по улице Садовая бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки в Каширскую больницу доставлен и госпитализирован гражданин 1997 года рождения, гражданин Республики Беларусь.
По подозрению в преступлении задержан местный житель – мужчина 1992 года рождения. Преступление совершено в ходе пьяной ссоры. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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