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Электропоезд сбил насмерть мужчину на станции «Белоозерская» в Воскресенском районе
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Происшествия — 12 Февраля 2019, 13:53
Как рассказал представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО, что в подмосковном Воскресенском районе на станции «Белоозерская» Казанского направления Московской железной дороги электропоезд сбил насмерть мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Отмечается, что на станции «Белоозерская» Казанского направления смертельно травмирован мужчина 60-ти лет. Переход железнодорожных путей в неустановленном месте.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.
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