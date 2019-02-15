15февраля 2019
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В Московском регионе разыскивают 65‑летнюю женщину, пропавшую 7 дней назад
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Февраля 2019, 11:53
Как информируется в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте», что в подмосковном Подольске пропала 65-летняя Галина Лагутина (Корикова), о ней ничего не известно с 8 февраля 2019 года.
Отмечается, что Лагутина (Корикова), 1953 года рождения, пропала 8 февраля 2019 года, она вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, волосы светлые короткие крашеные.
Была одета предположительно в коричневую меховую длинную шубу, темно-серый или темно-зеленый шерстяной берет, черные брюки и синие резиновые сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.
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