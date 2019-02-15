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В Балашихе задержали уроженца Средней Азии, подозреваемого в краже денег
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Происшествия — 15 Февраля 2019, 11:56
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции подмосковной Балашихи задержали уроженца Средней Азии, подозреваемого в краже 31000 рублей из квартиры.
В дежурную часть муниципального управления МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Солнечная, похитили денежные средства на сумму 31000 рублей.
Отмечается, что сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 38-летний уроженец одной из стран Средней Азии по подозрению в совершении данного преступления.
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