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Безработного задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве мужчины
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Происшествия — 25 Февраля 2019, 12:32
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве 25 февраля, что полицейские задержали в Наро-Фоминском городском округе безработного мужчину, которого подозревают в совершении убийства на западе столицы.
Он уточнил, что 24 февраля в службу «02» поступил сигнал об убийстве по адресу: Университетский проспект, район Раменки.
Отмечается, что прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1977 года рождения. Давность смерти - около 2 суток. Труп был направлен в морг.
В тот же день в Наро-Фоминском городском округе оперативники сумели задержать по подозрению в совершении данного злодеяния безработного 1957 года рождения.
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