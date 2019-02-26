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Пенсионер из Коломны убил жену самодельным электрошокером
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Февраля 2019, 13:14
Как проинформировала пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, что житель Коломенского городского округа в ссоре ударил супругу самодельным электрошокером, от полученных травм женщина скончалась.
Отмечается, что следственным отделом по Коломне в отношении 68-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 105 УК РФ «Убийство».
24 февраля 2019 года в одном из частных домов в Коломенском городском округе между мужчиной и его супругой произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый причинил своей 63-летней супруге удар электрическим током, используя самодельный электроприбор, подключенный в электрическую сеть. От полученных травм женщина скончалась на месте.
На допросе мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.
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