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В Люберцах разыскивают женщину, расплатившуюся в магазине чужой банковской картой
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Происшествия — 26 Февраля 2019, 13:16
Как рассказала жена пострадавшего Ольга, что в поселении Малаховка Люберец неизвестная девушка подобрала выпавшую у мужчины банковскую карту и расплатилась ее за продукты. Сейчас данную девушку разыскивают.
Все это произошло 25 февраля.
Жена пострадавшего сообщила, что муж выронил банковскую карту в магазине «Магнит» по адресу: поселение Малаховка, Быковское шоссе, дом №25, а неизвестная девушка подобрала ее и расплатилась за свои покупки. Сейчас мы ее разыскиваем.
Она добавила, что женщина успела потратить 520 рублей, после этого карту заблокировали. Заявление в полицию ее супруг пока не подавал.
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