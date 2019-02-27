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ТЦ «Красный кит» и «Июнь» в Мытищах эвакуировали после звонка о минировании
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Февраля 2019, 13:29
Как информирует 27 февраля ТАСС, что в Мытищах из двух торговых центров эвакуируют людей после звонка неизвестного о минировании зданий.
Отмечается, что анонимные сообщения о минировании поступили в ТЦ «Красный кит» и ТЦ «Июнь», которые расположены в Мытищах. Туда направлены экстренные службы. Проводится эвакуация.
В последние недели в ряд московских и подмосковных ТЦ и различных учреждений поступили сообщения о минировании. Нигде взрывные устройства не были обнаружены.
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