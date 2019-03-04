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Мужчина ранил знакомую в ходе застолья в Солнечногорске
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Происшествия — 4 Марта 2019, 12:13
Как рассказал РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, пьяная ссора знакомых в Солнечногорске закончилась поножовщиной, женщина попала в больницу, подозреваемый задержан.
Накануне 3 марта в городском округе Солнечногорск в поселке Поварово в 05:10 из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована женщина 1964 года рождения.
Собеседник агентства сообщил, - «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД хозяин квартиры 1961 года рождения».
Также он рассказал, что преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
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