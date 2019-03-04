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Мужчина порезал знакомого в ходе ссоры в Красноармейске
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Происшествия — 4 Марта 2019, 12:14
Как проинформировал РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, в больницу Красноармейска попал мужчина с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости, в содеянном подозревают его знакомого.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый потерпевшего 1984 года рождения.
Преступление совершено в ссоре, на почве внезапно возникших неприязненных отношений.
Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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