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В Балашихе из‑за угрозы взрыва жилого дома эвакуировали 230 человек
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Происшествия — 4 Марта 2019, 12:19
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, из жилого дома в подмосковной Балашихе эвакуировали двести тридцать человек из-за угрозы взрыва, информация о минировании оказалась ложной.
По данным на сайте, 3 марта в 20:03 через систему-112 поступило сообщение об угрозе минирования жилого дома, который находится по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Чаплыгина, дом №5.
В сообщение сказано, - «Проведена эвакуация жителей в количестве 230 человек (один подъезд, 12 этажей, 83 квартиры). В 21:51 после обследования дома кинологическим расчетом от ОМВД наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный».
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