05марта 2019
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Подозреваемую в заведомо ложных телефонных угрозах задержали в Раменском
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Марта 2019, 11:50
Как информируется в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области , полицейские Раменского задержали женщину, которая 5 раз сообщала об угрозе взрыва в домах в деревне Островцы, все звонки оказали ложными.
Сотрудниками полиции МУ МВД России «Раменское» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана 47-летняя уроженка столицы, которая подозревается в заведомо ложных сообщениях
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