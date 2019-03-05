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Около 3 г героина изъяли у мужчины в поселке Нахабино Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Марта 2019, 11:54
Как рассказал «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области, чуть менее трех граммов героина изъяли сотрудники полиции у 30-летнего жителя Одинцова в поселке Нахабино подмосковного Красногорска.
Как следует из слов сотрудника, мужчина проживает в поселке Покровский Городок городского округа Одинцово.
Мужчина задержан. Против него 4 марта Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи №228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».
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