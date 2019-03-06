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Две иномарки столкнулись на Старом Симферопольском шоссе в Подольске
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Происшествия — 6 Марта 2019, 11:59
Как рассказал «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП, в подмосковном Подольске на Старом Симферопольском шоссе автомобиль Chevrolet столкнулся с внедорожником Great Wall в среду, в результате аварии могут быть пострадавшие.
Собеседник агентства сообщил, - «Я проезжал мимо около 09:50 по Старому Симферопольскому шоссе в Подольске и у автозаправки «Трасса» (недалеко от перекрестка с автодорогой А-107 – ред.) увидел лобовое дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и внедорожник Great Wall Hover. Когда я разворачивался, то слышал, что пострадавших на тот момент уже собирались увозить».
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