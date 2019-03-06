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Подозреваемую в краже мобильного телефона задержали в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Марта 2019, 12:05
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, в подмосковной Балашихе задержали ранее судимую жительницу столицы, которая подозревается в краже мобильного телефона, сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.
В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря муниципального управления МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры, которая расположена в одном из домов в микрорайоне Павлино, украли мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей.
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