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Неизвестный украл ювелирные украшения на 2,4 млн руб из квартиры в новой Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Марта 2019, 16:29
Как рассказал РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице, в новой Москве в одну из квартир прокрался неизвестный злоумышленник, он украл ювелирные украшения более чем на 2,4 миллиона рублей.
Сообщение о краже поступило 10 марта в 16:40. Инцидент произошел по адресу: Москва, городской округ Щербинка, улица Спортивная.
По словам собеседника агентства, материальный ущерб составил 2 миллиона 435 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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