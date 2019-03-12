12марта 2019
вторник
|
Собака напала на школьника в Сергиевом Посаде
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 12 Марта 2019, 20:04
Как сказано в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде.
Как сообщается в материале, это не первый случай, когда данная домашняя собака одного из заводчиков нападает на людей. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, которые изложены в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода -4 -6
ночью -8 -10 утром -8 -10
Котировки
Партнеры