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МВД опровергло информацию о драке на борту рейса Доха – Москва
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Марта 2019, 20:06
Как рассказал РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, информация о конфликте на борту самолета рейса Доха - Москва не соответствует действительности.
Ранее в СМИ появилась информация, что гражданин РФ устроил драку на борту самолета рейса Доха – Москва. Экипаж запросил помощь экстренных служб по прилете в «Домодедово» в связи с инцидентом.
Как рассказал собеседник агентства, - «Информация о драке в самолете не подтвердилась».
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