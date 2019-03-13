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Москвичка до смерти избила безработного мужчину в Бескудниковском районе столицы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Марта 2019, 13:03
Как проинформировал РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице, безработную женщину задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти на севере Москвы.
Накануне в службу «02» поступило сообщение о том, что по адресу: улица Дубнинская, дом 69, корпус 2, обнаружен труп мужчины в подъезде.
Собеседник агентства сообщал о том, что позже в подмосковной Электростали оперативники задержали гражданку 1971 года рождения по подозрению в совершении данного преступления.
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