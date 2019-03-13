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Глыба льда упала на девочку в Орехово‑Зуеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Марта 2019, 13:04
Как проинформировал РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, в Орехово-Зуеве на девочку с крыши упала глыба льда, пострадавшая госпитализирована.
Собеседник агентства сообщал, - «В отдел полиции поступила информация о том, что с крыши двухэтажного здания по улице Ленина в Орехово-Зуеве на девочку 2006 года рождения упала глыба льда. В результате ребенок был доставлен в больницу».
Он также рассказал, что по данному факту начата проверка.
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