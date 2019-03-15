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Пожарные потушили возгорание в частном доме Подольска
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Происшествия — 15 Марта 2019, 11:54
Как сказано на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из частных домов на улице Давыдова в подмосковном Подольске.
В сообщении уточняется, - «В оперативно-дежурную смену ЦУКС 15 марта в 04:05 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Давыдова, дом №9. В 05:12 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет».
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