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Электричка насмерть сбила человека в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Марта 2019, 11:55
Как рассказал РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, пригородная электричка насмерть сбила мужчину в районе платформы «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги.
Собеседник агентства рассказал, - «Вчера около 19:45 в районе платформы «Тимирязевская» электропоездом сообщением Москва - Дубна смертельно травмирован мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, он перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом» .
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