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В Балашихе более трех суток разыскивают пропавшего 48‑летнего мужчину
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Происшествия — 18 Марта 2019, 11:47
Как информируется в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», что в подмосковной Балашихе ищут 48-летнего мужчину, который 14 марта вышел из дома и пропал.
Отмечается, что пропал 48-летний Василий Николаевич Ефремычев, городской округ Балашиха, Московская область. Четырнадцатого марта ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 165 сантиметров, спортивного телосложения, волосы темно-русые с проседью короткие, глаза серые. Носит усы и короткую бороду.
Ефремычев был одет в серую куртку-парку с капюшоном, синие спортивные штаны, бежевую вязаную водолазку, синюю футболку, черные ботинки, серую шапку.
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