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Полиция задержала москвича, подозреваемого в краже иномарки в Подольске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Марта 2019, 13:18
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что полицейские подмосковного Подольска задержали 39-летнего жителя Москвы по подозрению в краже иномарки.
Отмечается, что в дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 61-летнего местного жителя о том, что неизвестный, взломав замки на воротах гаража, расположенного в Гаражном проезде, украл автомобиль иностранного производства, причинив материальный ущерб в размере свыше одного миллиона рублей.
Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 39-летний житель Москвы. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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