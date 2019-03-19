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Состояние отравившихся бытовым газом в Чехове оценивается как средней тяжести
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Марта 2019, 13:20
Как рассказал представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, что семь человек, которые попали в больницу в подмосковном Чехове из-за отравления бытовым газом, находятся в состоянии средней степени тяжести.
Отмечается, что в Чехове в результате отравления бытовым газом госпитализированы семь человек. В том числе пострадали трое детей и два медика, прибывших на вызов.
В результате происшествия в Чехове пострадали семь человек - пять жильцов и два фельдшера скорой помощи, прибывшие на место. Все в состоянии средней степени тяжести госпитализированы - шестеро в Чеховскую РБ №1, одна пострадавшая - в Чеховскую РБ №2.
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