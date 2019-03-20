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Свыше 30 кг взрывчатки, гранатометы, автоматы и винтовки изъяли у ОПГ в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Марта 2019, 11:37
Как информируется на сайте Следственного комитета РФ, что на территории Подмосковья сотрудники ФСБ совместно со следователями обнаружили тайник организованной преступной группы, действовавшей на территории Московского региона в 90-х и 2000-х годах.
Отмечается, что еще задержан ряд соучастников, в том числе два киллера. На счету этой банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий.
В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъяты 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций и боеприпасов – гранатометы («Муха», «Шмель» и другие), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями, гранаты и запалы к ним.
На данный момент расследование уголовного дела находится в активной стадии.
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