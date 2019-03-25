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Несколько человек пострадали в ДТП в городском округе Озеры
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Происшествия — 25 Марта 2019, 10:53
Как информируется на сайте ГУ МЧ СРФ по Московской области, что дорожная авария произошла возле населенного пункта Сеньково городского округа Озеры, в ликвидации последствия ДТП принимали участие 23 человека.
Отмечается, что 25 марта в 08:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Озеры, дорога местного значения вблизи населенного пункта Сеньково.
В результате ДТП есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: семь единиц техники, 23 человека, из них от МЧС: семь человек и две единицы техники.
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