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Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Одинцовском округе
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Происшествия — 25 Марта 2019, 10:57
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в Одинцовском городском округе произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате аварии несколько человек пострадали.
Отмечается, что в 23:00 24 марта от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля по адресу: 4-й километр Красногорского шоссе, поворот на Лыжероллерную трассу имени Лазутиной.
В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. Возгорания не последовало, розлива топлива нет. Организовано реверсивное движение по одной полосе. Есть пострадавшие.
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