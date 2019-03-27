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Мужчина устроил поножовщину в ходе пьяной ссоры в Егорьевске
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Происшествия — 27 Марта 2019, 11:17
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что хозяин дома в подмосковном Егорьевске в ходе пьяной ссоры убил одного из своих собутыльников.
Отмечается, что 26 марта в Егорьевске с улицы Заводская скорая помощь доставила в Центральную районную больницу мужчину 1985 года рождения с колото-резаными ранениями, который при оказании помощи скончался, и мужчину 1978 года рождения с резаной раной щеки.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в следственный отдел по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области хозяин дома 1973 года рождения, ранее судимый. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
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