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Злоумышленник ворвался в офис и похитил у сотрудницы телефон и деньги в Электростали
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Происшествия — 27 Марта 2019, 11:31
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в Электростали задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудников кредитной организации, им оказался неоднократно судимый житель Волгограда.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова подчеркнула, что установлено, что злоумышленник ворвался в один из офисов микрофинансовой организации, расположенной на улице Победы, и, угрожая сотруднице ножом, похитил ноутбук, два мобильных телефона и 40000 рублей.
Она отметила, что по камерам видеонаблюдения полицейские в течение получаса установили и задержали подозреваемого на одной из улиц города.
При личном досмотре правонарушителя обнаружен ранее похищенный телефон.
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