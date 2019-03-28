28марта 2019
четверг
|
В Балашихе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве племянника
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 28 Марта 2019, 11:56
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковной Балашихе задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своего племянника, с которым он распивал спиртные напитки.
Отмечается, тело 28-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружили 26 марта в квартире на улице Твардовского Балашихи.
На текущий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел по городскому округу Балашиха ГСУ СК России по Московской области. Следствие установило, что преступление мужчина совершил в ходе ссоры с племянником после совместного распития спиртных напитков.
Он добавил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +1 +3
вечером -3 -5 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры