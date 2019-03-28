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Огнеборцы потушили пожар в строении на улице Пушкинская Балашихи
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Происшествия — 28 Марта 2019, 11:59
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что пожарные ликвидировали возгорание в строении на улице Пушкинская подмосковной Балашихи. В результате пожара никто не пострадал.
Отмечается, что в оперативно-дежурную смену 27 марта в 20:19 поступил сигнал о возгорании строения по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Пушкинская, дом №15. В 21:05 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
В тушении пожара задействовали три единицы техники и девять человек.
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