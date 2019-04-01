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Женщина зарезала супруга в ходе ссоры в Люберцах
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Происшествия — 1 Апреля 2019, 12:38
Как проинформировал начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании 1 апреля, что в подмосковных Люберцах на прошлой неделе произошла семейная ссора, в результате ходе которой женщина зарезала своего мужа.
Романцев подчеркнул, что на минувшей неделе в одном из домов на улице Побратимов в городском округе Люберцы произошел семейный скандал, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужу, он скончался.
Он добавил, что с 25 по 31 марта в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1500 обращений. По ним возбудили 47 уголовных дел, 40 раскрыли.
По словам Романцева, также за неделю на территории обслуживания МУ МВД произошло 180 ДТП, из них четыре с пострадавшими.
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