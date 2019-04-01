01апреля 2019
понедельник
|
Мужчина убил оппонента в ходе пьяной ссоры в Мытищах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 1 Апреля 2019, 12:41
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковных Мытищах в одной из квартир обнаружен труп человека с колото-резаными ранениями грудной клетки. Позднее был задержан подозреваемый в преступлении – местный житель 1981 года рождения.
Тело убитого нашли 31 марта по адресу: Мытищи, улица Летная, дом 29, корпус 2.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в СО по Мытищам ГСУ СК России по Московской области гражданин 1981 года рождения, зарегистрированный по адресу: Мытищи, улица Сукромка, дом 6», – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +3 +5
вечером -1 +1 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры