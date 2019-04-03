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В Подольске задержали подозреваемого в краже денег и ювелирных украшений на 74 тыс рублей
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Происшествия — 3 Апреля 2019, 13:40
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 52-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, которого подозревают в краже из квартиры денежных средств и ювелирных украшений на сумму 74000 рублей.
В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что неизвестный украл из квартиры в одном из домов на улице Профсоюзная денежные средства и ювелирные украшения. Тем самым он причинил материальный ущерб в размере 74000 рублей.
Отмечается, что сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали ранее судимого 52-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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