04апреля 2019
четверг
|
Водитель микроавтобуса, попавший в смертельное ДТП в Домодедове, работал нелегально
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 4 Апреля 2019, 11:18
Как информируется на сайте Ространснадзора, что водитель микроавтобуса Тула – Москва, который совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania на трассе М-4 «Дон» в Домодедове, перевозил пассажиров нелегально, документов на пассажирские перевозки у него не было, в аварии погибло шесть человек.
Отмечается, что 4 апреля около 5 утра на трассе М-4 «Дон» по направлению движения в Москву произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, перевозившего пассажиров, с грузовым автомобилем Scania, в результате чего произошло возгорание автобуса. В ДТП погибло 6 человек, двое ранено, в том числе один ребенок.
Установлено, что водитель микроавтобуса – частное лицо, осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика – Тула – Москва. Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +8 +10
вечером +1 +3 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры