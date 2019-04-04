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В Балашихе мужчина получил ножевое ранение в ходе ссоры
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Происшествия — 4 Апреля 2019, 11:33
Как проинформировал представитель Главного управления МВД России по Московской области, что в подмосковной Балашихе во время ссоры 21-летний молодой человек получил ножевое ранение живота, подозреваемый в причинении вреда здоровью задержан.
Отмечается, что данное происшествие произошло 3 апреля. Из квартиры дома №2 в микрорайоне Дзержинского бригада скорой помощи госпитализировала в Центральную городскую больницу Реутова мужчину 1998 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.
За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию житель Балашихи 1995 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по пункту «3» части 2 статьи 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью.
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