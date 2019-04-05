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Почти 19 г героина изъяли у женщины в Одинцовском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Апреля 2019, 12:26
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в городе Звенигород Одинцовского городского округа у женщины при личном досмотре изъяли почти 19 граммов героина, подозреваемая задержана.
Отмечается, что 3 апреля в 14:50 в Одинцовском городском округе, городе Звенигороде, квартал Маяковского установлена и доставлена в отдел полиции гражданка 1980 года рождения, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 18,98 грамма героина.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
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