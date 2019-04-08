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Хлопок газовоздушной смеси в квартире Коломны не привел к разрушениям
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Происшествия — 8 Апреля 2019, 13:38
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что хлопок газовоздушной смеси в квартире одного из жилых домов в Коломне не спровоцировал разрушений, стены и перекрытия в квартире не повреждены, но в результате взрыва пострадал один человек.
Отмечается, что хлопок газо-воздушной смеси произошел в квартире по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, проспект Кирова, дом 84, квартира 141.
По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире жилого дома, возгорания не последовало. Разрушений стен и перекрытий нет.
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