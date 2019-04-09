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Люди пострадали во время пожара в квартире в Домодедове
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Апреля 2019, 11:55
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью, что в одной из квартир в подмосковном городском округе Домодедово вспыхнул пожар, возгорание оперативно потушили, однако в результате инцидента пострадали люди.
9 апреля в 06:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, улица 1-я Коммунистическая, дом 40, квартира 18.
Отмечается, что есть пострадавшие. 06:31 – локализация пожара. 06:44 – ликвидация открытого горения. 07:10 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – отмечается в материале.
Жителям Подмосковья напоминают, что в случае необходимости надо обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного 101.
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