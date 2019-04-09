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Infiniti за 1,6 млн рублей украли у женщины в Красногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Апреля 2019, 14:07
Как информирует сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в деревне Путилково подмосковного городского округа Красногорск неизвестный похитил у женщины автомобиль Infiniti QX56 за 1,6 миллиона рублей.
Отмечается, что 8 апреля в 11:00 в дежурную часть УМВД обратилась женщина 1986 года рождения с заявлением о том, что в период с 22:00 7 апреля до 07:20 8 апреля в городском округе Красногорск, деревне Путилково, по улице Новотушинская от дома неизвестный похитил ее автомашину Infiniti QX56 2016 года выпуска.
Сумма ущерба составил 1,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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