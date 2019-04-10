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Поезд сбил женщину на Савеловском направлении МЖД
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Происшествия — 10 Апреля 2019, 10:49
Как проинформировал представитель пресс-службы МЖД, что несколько поездов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом в связи с оказанием медицинской помощи женщине, на которую совершил наезд поезд.
Отмечается, что 10 апреля в 08:23 машинист электропоезда №6223, следовавшего по маршруту Вербилки – Звенигород, при подъезде к платформе «Тимирязевская» Савеловского направления МЖД заметил женщину, по предварительной информации, переходившую железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но, к сожалению, избежать наезда не удалось.
Он отметил, что для оказания помощи пострадавшей на место была вызвана бригада медицинской помощи. Электропоезд продолжил движение в 08:58.
МЖД делает все возможное для, чтобы ввести в график движение поездов.
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