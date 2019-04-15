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Пьяная ссора братьев закончилась убийством в Щелкове
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Происшествия — 15 Апреля 2019, 12:11
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что мужчина в ходе пьяной ссоры зарезал своего брата в Щелкове, правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.
Накануне ночью на улице Сиреневая в квартире с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1951 года рождения.
Отмечается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области брат погибшего 1959 года рождения.
Преступление совершено в ссоре в ходе распития спиртных напитков.
По данному факту следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.
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