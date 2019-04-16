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Около 2,5 тыс человек эвакуировали из двух школ в Бронницах из‑за угрозы взрыва
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Происшествия — 16 Апреля 2019, 11:33
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковных Бронницах неизвестный сообщил о минировании двух школ, в результате инцидента из зданий эвакуировали порядка 2500 человек.
Отмечается, что в 11:10 15 апреля от анонимного заявителя на систему 112 Бронниц поступили сообщения о минировании двух образовательных учреждений на Комсомольском переулке, дом 60 и улице Московская, дом 120. Здания были школ оцеплены.
Всего из двух образовательных учреждений было эвакуировано около 2500 человек, из них 2200 детей.
Специалисты проверили оба здания, сообщения о минированиях не подтвердились.
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