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СК устанавливает причины пожара в Серпухове, в котором заживо сгорели два ребенка
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Происшествия — 16 Апреля 2019, 11:35
Как проинформировала пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что следователи устанавливают обстоятельства пожара в квартире на улице Центральной в подмосковном Серпухове, в результате которого погибли двое малолетних детей.
Отмечается, что накануне в Серпухове произошел пожар в одной из квартир двухэтажного дома на улице Центральная. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела двух мальчиков в возрасте пяти и семи лет.
По предварительной информации, дети были дома одни. Входная дверь была заперта снаружи. Мама мальчиков была на работе, за детьми присматривала соседка. Когда женщина отлучилась произошел пожар.
На данный момент на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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