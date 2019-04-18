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Мужчину, которого сбила электричка, госпитализировали в Балашихе
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Происшествия — 18 Апреля 2019, 11:41
Как проинформировал представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, что пострадавшего в результате наезда поезда в подмосковной Балашихе госпитализировали, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что на железнодорожной станции «Никольское» Горьковского направления электропоездом сообщением Москва – «Железнодорожная» травмирован мужчина. Переход в неустановленном месте. Пострадавший госпитализирован в больницу города Балашиха.
На данный момент сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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