18апреля 2019
четверг
|
Студентка столичного колледжа умерла от передозировки наркотиками на вечеринке
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 18 Апреля 2019, 11:44
Как информирует «Московский комсомолец», что семнадцатилетняя студентка столичного колледжа скончалась после употребления наркотиков на вечеринке в квартире своего приятеля на Черноморском бульваре.
Студентка скончалась в ночь на 16 апреля, предположительно, от остановки сердца в результате передозировки наркотическими веществами.
Отмечается, что 17-летняя москвичка росла сама по себе, часто не ночевала дома, родители (они в разводе) не уделяли дочери достаточного внимания. Около года назад в своем районе она познакомилась со взрослым москвичом, 28-летним жителем Черноморского бульвара.
По некоторым данным, на вечеринке молодые люди употребляли опиаты. В какой-то момент хозяин квартиры обнаружил, что девушка не дышит. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть студентки. Второго гостя пришлось госпитализировать с отравлением наркотиками. Хозяина квартиры после случившегося отвезли для разбирательства в Следственный комитет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +7 +9
вечером +3 +5 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры