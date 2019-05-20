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Mazda за 1,5 млн руб угнали у девушки в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Мая 2019, 12:12
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что неизвестный похитил у девушки в Балашихе от дома автомобиль марки Mazda СХ-5, полиция разыскивает преступника и машину.
Отмечается, что 18 мая в дежурную часть отделения полиции обратилась девушка 1994 года рождения с заявлением о том, что от дома в Балашихе неизвестный похитил ее автомашину Mazda СХ-5 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, резюмировал представитель пресс-службы.
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