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Женщина попала в больницу после пьяной ссоры со знакомым в Мытищах
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Происшествия — 20 Мая 2019, 12:14
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что в Мытищах пьяная ссора между знакомыми закончилась госпитализацией одной из них, подозреваемого задержали.
Отмечается, что вечером 18 мая в Мытищах с улицы Центральная бригадой скорой помощи в больницу доставлена и госпитализирована женщина 1985 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый пострадавшей 1977 года рождения.
Он добавил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»), подозреваемый задержан.
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