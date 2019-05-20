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Вооруженный рецидивист ограбил пенсионерку на 500 тыс рублей в Подмосковье
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Происшествия — 20 Мая 2019, 12:17
Как информируется на сайте МВД России, что в Наро-Фоминском городском округе полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки на сумму более 500 000 рублей, им оказался неоднократно судимый 47-летний мужчина.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержан ранее неоднократно судимый 47-летний житель Рузского городского округа, подозреваемый в совершении грабежа.
По ее словам, установлено, что ночью злоумышленник в маске незаконно проник в один из частных домов, расположенных в городе Верея и, угрожая применением насилия, похитил у 63-летней хозяйки дома более 500 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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